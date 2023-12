Wirtschaft 01.12.2023

Die Klemme in der Klemme

Der Händler von alternativen Klemmbausteinen (die Art, die auch 'Lego' verwendet) in der Wallensteinstraße muss aufgeben.

Die Klemme bekommt keine neue Ware mehr und muss schließen. Nachdem durch Lego-Einsprüche am Zoll keine Ware durchkommt, die zu ähnlich den originalen Klemmbausteinen ist, kann der Händler nicht mehr weiter machen.



Lego ist bekannt für eine sehr restriktive Auslegung seiner Marke und Schutzrechte, diverse Patente sichern Bausteine, die nach Lego aussehen. Und hier muss der Zoll 'Plagiate' aus dem Verkehr ziehen, was bei vielen Produkten mit kompatiblem Steinen der Fall ist. Ansonsten geht Lego auch gegen jegliche Verwendung von Namen vor, die eine Nähe zur Marke haben könnten - die bereits legendäre Geschichte rund um Händler und Youtube 'Held der Steine' in Deutschland ist weit über die Grenzen bekannt. Und wie man vermuten kann, legt sich Lego in der Brigittenau auch mit einem kleinen Händler an, also mit einem eher leichten Ziel. In seinem Video erklärt der Händler den Hergang über Abmahnungen und den Zwang zu Reduzierung seines Onlinehandels, bevor es nun auch an sein Geschäft ging.







Markus Leopold Blaim informiert Kunden und Interessenten weiterhin über seinen Youtube-Kanal. Das weitere Vorgehen und der Verbleib der 'Klemme' wird dort jedenfalls berichtet werden. Noch ist der Laden jedenfalls geöffnet, man darf annehmen, dass die Ware jedoch nicht mehr ewig reichen wird - fatal im Weihnachtsgeschäft.





