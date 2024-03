Wissen 19.03.2024

Alte WU wird abgerisssen

Auf dem Gelände, das bis vor dem Umzug in den Prater durch die WU genutzt wurde, entsteht ein großer neuer Uni-Campus.

Eine der größten Universitätsanlagen überhaupt soll auf dem Gelände neben dem Franz-Josefs-Bahnhof neu gebaut werden, die alten Anlagen aus den Zeiten der WU im 9. Bezirk gleich über den Donaukanal müssen nun geschliffen werden. Neue, ebenerdig zugängliche und nicht all zu hoch aufragende Anlagen ersetzen die Problembauten, die Gleisanlagen darunter bleiben erhalten.



Genutzt werden wird die neue Uni-Campus-Anlage durch die Uni Wien und auch die Boku, die bereits am Standort aktiv ist, zieht in den neuen Campus ein. Direkt an der Grenze zur Brigittenau wird also groß investiert, über eine Mrd. Euro wird das Projekt kosten.

#Bildung #Universität #Wien #Bahnhof #Donaukanal







